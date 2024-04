Domingo Espetacular acompanha investigação do acidente na ponte Francis Scott Key Navio cargueiro colidiu com a ponte, derrubando toda a estrutura

A ponte Francis Scott Key, localizada na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, esteve no centro das atenções nos últimos dias. O motivo: um acidente envolvendo um navio cargueiro que derrubou a ponte inteira. O Domingo Espetacular foi até o local para acompanhar as investigações. No meio disso tudo, uma dúvida surge: será que as pontes brasileiras estão preparadas para este tipo de situação?