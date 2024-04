Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com mais de seis milhões de visualizações, o vídeo de um torresmo deixou muita gente com água na boca. O Domingo Espetacular foi conhecer a dona da receita tradicional do torresmo caipira. Ele chama a atenção pela quantidade e simplicidade, mas será que é gostoso mesmo? Acompanhe na reportagem!