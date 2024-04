Domingo Espetacular mostra os bastidores do novo show de Leo Santana Veja também: brasileira Janaína Torres revela os desafios para alcançar o título de melhor chef de cozinha do mundo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste domingo (31), às 20h, logo após o primeiro jogo da final do Paulistão, o Domingo Espetacular vai mostrar os bastidores do novo show de Leo Santana, que se aventura com ritmos diferentes e divide o palco com estrelas da música brasileira, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, Iza e Ana Castela. Veja esse e outros destaques do próximo programa!