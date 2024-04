Alto contraste

O Domingo Espetacular desta semana vai mostrar o lançamento do filho de Chitãozinho na carreira musical, com direito à exibição do primeiro show dele. E ainda: veja os cuidados com a fritadeira para evitar acidentes. Confira também: o drama do brasileiro que não suporta ouvir qualquer barulho.