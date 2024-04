Empresário Abilio Diniz morre aos 87 anos

Alto contraste

O empresário Abilio Diniz morreu neste domingo (18), aos 87 anos, ele estava internado com pneumonia. Abilio Diniz foi um empresário brasileiro, fundador do Grupo Pão de Açúcar, uma das maiores redes varejistas do país, e um dos empresários mais ricos do Brasil. Ele era presidente do conselho de administração da Península Participações e membro dos conselhos de administração do Carrefour. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos.