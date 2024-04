Exclusivo: Domingo Espetacular tem acesso a depoimento de Renato Cariani

Alto contraste

O personal dos famosos está na mira da Polícia Federal. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao depoimento de Renato Cariani. Ele respondeu por mais de três horas a perguntas do delegado que cuida do caso. Cariani é acusado de desviar materiais químicos da empresa dele para traficantes fabricarem drogas.