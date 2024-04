Exclusivo: preso e às vésperas de julgamento na Espanha, Daniel Alves tenta recuperar patrimônio milionário O jogador deixou objetos pessoais, obras de arte e uma escultura feita de esmeralda com um amigo há 2 anos

Preso e às vésperas do julgamento na Espanha, o jogador Daniel Alves buscou a Justiça no Brasil para tentar recuperar um patrimônio milionário. Há dois anos, antes de uma viagem à Europa, o jogador deixou com um amigo objetos pessoais, obras de arte e uma escultura feita de esmeralda, que valeria R$ 140 milhões. Agora, Daniel quer tudo de volta e processa o amigo, que se recusa a devolver a fortuna.