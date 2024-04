Fala Muito! Gustavo Machado revela as conversas que você não ouviu nos jogos do Paulistão Duplador também mostra os lances mais polêmicos da rodada

A RECORD exibiu o jogão entre Palmeiras e Santos neste domingo (28) pelo Paulistão 2024. Mas, além dos belos lances e gols, ainda falta ver as polêmicas da rodada. Chegou o momento do dublador Gustavo Machado brilhar no quadro Fala Muito! Ele tira as dúvidas das conversas que você não ouviu dentro de campo.