Gretchen fala tudo sobre sua cirurgia de retirada de útero

A cantora Gretchen, de 64 anos, deu um susto nos fãs ao passar por uma delicada cirurgia para remover o útero. Há um ano, ela sentia dores intensas e tinha um inchaço na região abdominal. A cantora foi diagnosticada com adenomiose e teve de remover o órgão após fazer tratamentos alternativos que não funcionaram. Agora, ela já está em casa e conversou com o Domingo Espetacular sobre a operação e a recuperação. Segundo Gretchen, o apoio principal vem do marido, que ficou o tempo todo com ela no hospital. Esdras também dividiu todas as etapas com os fãs da cantora nas redes sociais.