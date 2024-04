Gusttavo Lima faz investimento milionário e vira dono de time de futebol brasileiro

Alto contraste

O cantor número um do brasil, que há anos leva multidões aos shows, agora resolveu investir em uma outra paixão: o futebol. Gusttavo Lima acaba de comprar parte de um clube, que já foi campeão estadual. O novo investimento no mundo da bola foi revelado nas redes pelo próprio embaixador. Ele comprou 60% da SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, do Clube Atlético Paranavaí, do Paraná, um negócio estimado em três milhões de reais.