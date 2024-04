João Carreiro: entenda o problema de saúde que interrompeu a vida de um dos maiores cantores do Brasil O sertanejo morreu após passar por uma cirurgia em uma válvula do coração

O cantor João Carreiro morreu após passar por uma cirurgia numa válvula do coração. O problema de saúde interrompeu o sucesso de um dos maiores nomes do sertanejo. Pouco antes do procedimento, ele postou um vídeo bem-humorado e otimista. Mas, que problema é esse? Será que é possível diagnosticar antes que se torne grave?