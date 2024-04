Jon Secada revela parceria inédita com cantora brasileira no Domingo Espetacular Veja também: o vovô maromba que faz sucesso nas redes sociais

Neste domingo (7), às 20h, o Domingo Espetacular vai mostrar a entrevista com Jon Secada, astro internacional da música que mora em Miami, e as revelações dele sobre a parceria inédita com uma cantora brasileira. Veja esse e outros destaques do programa!