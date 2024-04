Jovem autista emociona o Brasil ao conseguir primeiro emprego Prima do jovem registrou o momento especial e compartilhou na internet

O primeiro emprego e a emoção do primeiro dia no trabalho, a gente nunca esquece. Foi o que aconteceu, quando um jovem talento, teve esse momento registrado em vídeo pela prima. As imagens viralizaram na internet e emocionaram muita gente.