Lula compara guerra em Israel ao nazismo; entidades judaicas condenaram a fala do presidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante uma entrevista o presidente Lula comparou a resposta do exército israelense aos ataques terroristas do Hamas com o nazismo, quando seis milhões de judeus foram exterminados pelo governo de Adolf Hitler. A afirmação gerou uma crise diplomática. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Lula "ultrapassou a linha vermelha". Entidades judaicas, especialistas em relações internacionais e políticos também condenaram a fala. A declaração foi feita no final da conversa com jornalistas, após a Cúpula da União Africana.