Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou neste domingo (7) que Elon Musk, o dono da rede X, antigo Twitter, seja incluído no inquérito das milícias digitais. O empresário americano desafiou o ministro e pediu a sua renúncia, dizendo que vai revelar como Moraes viola as leis brasileiras.