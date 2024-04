Navio com 19 mil bois do Brasil espalha mau cheiro e causa revolta na África do Sul A enorme embarcação com animais vivos parou na costa no último dia 18 para abastecer e criou o problema que está causando indignação

A Cidade do Cabo, na África do Sul, foi invadida por um forte odor, vindo do porto. O mau cheiro se espalhou pela capital legislativa do país. E o responsável foi um navio com 19 mil bois do Brasil. A enorme embarcação com animais vivos parou na costa no último dia 18 para abastecer e criou o problema que está causando indignação. O Domingo Espetacular conta os detalhes dessa história. Veja!