No Paulistão, Palmeiras vence o Santos em mais um grande jogo do artilheiro Raphael Veiga

Hora de falar de futebol! É o Paulistão 2024, que você acompanha com exclusividade na TV aberta aqui na RECORD. Neste domingo (28), dois jogos acabaram 0 x 0: Ponte Preta e Inter de Limeira, e Santo André e Água Santa. Já Mirassol e Novorizontino terminaram no 1 x 1. No clássico da saudade entre Palmeiras e Santos, deu o Verdão. O destaque foi o meia Raphael Veiga, que agora é o artilheiro do campeonato com quatro gols.