O desabafo de Simony: cantora conta o que a fez desmaiar ao ser barrada em um voo nos EUA

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A cantora Simony contou, com exclusividade, ao Domingo Espetacular detalhes da confusão que a fez desmaiar depois de ser barrada, com os quatro filhos, em um voo nos Estados Unidos. Simony faz tratamento contra o câncer e estava em uma cadeira de rodas, quando tentava embarcar no avião. Nós também tivemos acesso a vídeos inéditos que revelam o que aconteceu no aeroporto de Orlando.