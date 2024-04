Pai do escoteiro Marco Aurélio, desaparecido há 38 anos, cobra respostas durante evento em SP A história é tema do documentário '38 Anos: A Saga de um Pai em Busca do Filho', que já está disponível para assinantes do PlayPlus

Um homem que não desiste de encontrar o filho, mesmo depois de quase 40 anos sem pistas concretas. O pai do escoteiro Marco Aurélio, que sumiu no Pico dos Marins, em São Paulo, participou de um evento neste final de semana no interior paulista para cobrar respostas. A história é tema do documentário '38 Anos: A Saga de um Pai em Busca do Filho', que já está disponível para assinantes do PlayPlus.