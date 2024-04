Paulistão: Santos vence primeira partida da final e quebra invencibilidade do Palmeiras Gol do Peixe foi marcado por Otero, com bela assistência de Guilherme

A Vila Belmiro recebeu, neste domingo (31), a partida de ida da final do Paulistão 2024 entre Santos e Palmeiras. O Peixe venceu por 1x0, com gol de Otero após linda jogada de Guilherme, e encerrou a série invicta do Verdão. Agora, o Santos leva a vantagem para o jogo de volta no próximo domingo (7), no Allianz Parque.