PF investiga a fuga de dois criminosos de presídio de segurança máxima no RN Cerca de 500 homens revezam 24h as buscas na caçada pelos criminosos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal investiga como dois criminosos violentos e perigosos conseguiram fugir do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa é a primeira fuga registrada em um presídio federal, de segurança máxima. Nossa equipe acompanha a investigação e também a busca pelos fugitivos que, juntos, têm mais de 150 anos em condenações. 500 homens revezam 24 horas na caçada pelos criminosos. Neste domingo (18), o ministro da justiça esteve na cidade e falou que não existe prazo para a captura dos fugitivos.