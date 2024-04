Reportagem da Semana: Mulher morre após sofrer queimaduras gravíssimas ao tentar fritar ovo

Alto contraste

Uma atendente de padaria morreu na segunda-feira (26) após sofrer queimaduras gravíssimas ao tentar fritar um ovo em Rio Claro, no interior paulista. No dia 16 de fevereiro, Elisângela Oliveira de Jesus, acendeu o fogão, colocou uma frigideira com óleo e, como sempre fazia, quebrou o ovo dentro de um copo para ver se o produto não estava estragado. Mas, provavelmente o copo deveria ter um pouco de água e quando ela jogou o ovo na frigideira, houve uma explosão. Ela foi internada e ficou em estado grave, mas não resistiu. Segundo especialistas, é preciso entender que água e óleo fervente não se misturam.