Restaurante polêmico do Japão atrai turistas por maltratar clientes Por lá, os garçons agem com grosseria e mandam os visitantes limparem as mesas

Domingo Espetacular| 24/03/2024 - 23h29 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share