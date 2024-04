Sobe para 137 o número de mortos em ataque terrorista na Rússia

Alto contraste

O domingo (24) foi marcado pela dor das despedidas e pelas bandeiras a meio mastro em homenagem às vítimas do terror. No pior atentado na Rússia em 20 anos, quatro homens vestindo roupas camufladas e armados com armas automáticas invadiram uma casa de shows lotada e abriram fogo contra o público. Além de tiros, explosões também foram ouvidas. O presidente Vladimir Putin disse, em pronunciamento à nação, que 11 suspeitos estão presos. O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.