Suspeitos de serem os mandantes da morte de Marielle Franco são presos no Rio de Janeiro Polícia Federal chegou até eles após a delação premiada de Ronnie Lessa, executor do crime

O deputado Federal Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio, o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa foram os alvos da operação da Polícia Federal. Todos foram levados para a superintendência da PF na capital fluminense e, depois, transferidos para Brasília.