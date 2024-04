Talento mirim: brasileira de 10 anos é selecionada para expor obra no Museu do Louvre, na França

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com apenas 10 anos, Sophia não quer saber de bonecas ou jogos eletrônicos. A menina gosta mesmo é de passar o tempo no curso de pintura. Ela foi selecionada em um concurso internacional de novos talentos para as artes. Uma das obras de Sophia será exposta no Museu do Louvre, na França, o maior do mundo, onde está exposta a famosa Monalisa. Você vai ficar impressionado com o talento dessa artista mirim!