Tragédia das chuvas: número de mortos no Rio de Janeiro e Espírito Santo chega a 25

As chuvas que castigaram o Sudeste nos últimos dias já deixaram 25 mortes nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Petrópolis (RJ), em meio a tanta tristeza, um momento de alívio: o resgate de uma menina de 4 anos que ficou 16 horas soterrada. No Espírito Santo, as imagens da destruição são impressionantes. Pelo menos 5 mil pessoas estão desalojadas.