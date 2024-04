Uma semana depois do terremoto no Japão, mulher de 90 anos é encontrada viva sob escombros A cidade onde ela mora fica na província mais atingida

No Japão, depois de mais de 120 horas de buscas, as equipes de resgate encontraram uma mulher de 90 anos com vida sob os escombros de uma casa. Os trabalhos de resgate foram realizados sob forte chuva. A idosa, que não teve a identidade revelada, estava junto a uma outra mulher, de cerca de 40 anos, que já estava morta. As autoridades japonesas não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da sobrevivente. A cidade onde ela mora fica na província de Ishikawa, a mais atingida pelo terremoto que aconteceu no primeiro dia deste ano.