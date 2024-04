Veja a história do homem que foi preso por um crime que não cometeu e passou 50 dias preso Tudo teria acontecido no Ceará, mas o suposto criminoso nunca foi a esse estado

Um homem de São José dos Campos (SP), que trabalha como segurança em uma escola, viu a vida se tornar um pesadelo da noite para o dia. Ele foi preso, em 28 de dezembro do ano passado, por um crime que não cometeu. O homem passou quase 50 dias na cadeia. O roubo aconteceu Juazeiro do Norte, no Ceará, em 2007, mas o homem nunca foi a esse estado. O Domingo Espetacular mostra a luta de Christian para deixar a prisão e comprovar sua inocência.