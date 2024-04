Veja como está a menina de 10 anos que sobreviveu a um acidente grave e a um ataque de abelhas no Espírito Santo Alice 'nasceu de novo' depois de cair em uma ribanceira e receber 500 picadas de abelhas

Tudo aconteceu em uma estrada na região de montanha, no Espírito Santo. Alice estava no carro com o avô, de 77 anos, e o bisavô, de 96. O veículo caiu de uma altura de 15 metros na mata. A avô e o bisavô de Alice morreram. A criança, atordoada, ainda foi atacada por abelhas e levou cerca de 500 picadas. Ela foi salva por policiais e dois homens que enfrentaram o enxame. E, agora em casa, recebeu uma visita surpresa.