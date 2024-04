Vladimir Putin vence eleição na Rússia com 88% dos votos e permanece no poder até 2030 O resultado já era esperado já que os outros candidatos tinham pouca relevância

O presidente Vladimir Putin já tem a vitória garantida mesmo antes do fim da apuração. O atual presidente já lidera com 87% dos votos. O resultado já era esperado já que os outros candidatos tinham pouca relevância e opositores não puderam concorrer. Após o fechamento das urnas, Putin declarou que a vitória vai tornar o país mais forte. Ele segue para o quinto mandato e fica no poder até 2030.