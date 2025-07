Vila de castelos na Turquia vira cidade fantasma após crise Ambicioso projeto de luxo é abandonado devido à recessão econômica Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 14h50 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h50 ) twitter

Conheça a vila de castelos abandonados na Turquia

Na Turquia, uma vila planejada para abrigar quase 700 castelos inspirados em desenhos animados se transformou em uma cidade fantasma. Localizada entre Istanbul e Ankara, a vila foi concebida por empresários que visavam atrair milionários do Oriente Médio com um condomínio de luxo.

Cada castelo custava cerca de três milhões de reais há dez anos, mas menos da metade foi vendido antes que uma crise econômica em 2018 interrompesse o projeto. A recessão levou à falência dos construtores e deixou muitos edifícios inacabados.

O projeto também previa um complexo inspirado no Capitolio dos Estados Unidos, com shopping, hotel e piscinas termais. Hoje, apenas as estruturas vazias permanecem em um ambiente deserto e silencioso, guardado por um único vigilante e inacessível a visitantes.

