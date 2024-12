Amizade de milhões! Sheherazade e Lucas Souza se reencontram no Domingo Record Os cliques deixaram os fãs da dupla nostálgicos e animados com o encontro; confira a repercussão! Domingo Record|Do R7 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

A dupla que era aliada em A Fazenda 15 se reencontrou nos estúdios da Record Reprodução/Instagram

A apresentadora do Domingo Record, Rachel Sheherazade, recebeu um convidado para lá de especial para uma gravação do programa: ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Souza; seu amigo e ex-aliado em A Fazenda 15.

A dupla viveu momentos intensos e marcantes no reality rural e caíram nas graças do público, que, permanece fiel até hoje. Prova disso, são os comentários deixados pelos fãs no post: “Que pessoas incríveis! Vocês são muito especiais.”, expressou uma fã. “Dupla de milhões”, enfatizou outra seguidora.

“Amei ver vocês juntos”, declarou mais uma.

Confira o post:

‌



Fique ligado! O Domingo Record vai ao ar todo o fim de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

Fique ligado! O Domingo Record vai ao ar todo o fim de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

