‘Criei um bloqueio’, diz Graciele Lacerda sobre ideia de ter filho com Zezé Di Camargo A influenciadora, agora grávida de quatro meses, contou que o cantor precisou a convencer de tentar engravidar; veja os detalhes Domingo Record|Do R7 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo falam sobre o primeiro filho juntos no Domingo Record Reprodução/Instagram

Pai de três, Zezé Di Camargo revelou recentemente que está esperando pelo quarto filho, o primeiro com sua esposa Graciele Lacerda, mulher com quem está junto há 15 anos. Embora tenha feito a cirurgia de vasectomia, que torna o homem estéril, o cantor realizou o procedimento de punção para reverter essa condição, o que possibilitou ter um bebê novamente.

O casal esperou até o terceiro mês para anunciar a gestação, e agora deu detalhes exclusivos ao Domingo Record. Em entrevista exclusiva, Graciele revelou que ainda não começou a sentir enjoos — sintoma comum entre as gestantes. “Todo mundo se preocupa comigo, porque minha vida não mudou. Vou para a academia, acompanho o Zezé nas viagens. Enquanto eu estiver bem, vou indo”, explicou a mulher.

Ao revelar como surgiu a vontade de engravidar, Graciele disse que o cantor precisou convencê-la da decisão. “Eu criei um bloqueio por medo das pessoas falarem coisas ruins”, justificou a influenciadora. Ela também deu detalhes sobre a conversa que a fez mudar de ideia: “Estávamos voltando de um trabalho e ele falou que eu tinha que pensar melhor, porque eu poderia me arrepender. Não sei se ele sentiu que deveria falar isso para mim, mas foi quando voltamos a falar sobre o assunto”, relatou.

Apesar dos três filhos, Wanessa, Camilla e Igor, do casamento com Zili Godoy, o cantor sertanejo não impôs para Graciele qualquer tipo de desejo individual, e a deixou confortável para pensar nas decisões.

A influenciadora contou que o processo para conseguir engravidar foi doloroso e difícil. Ela revelou não conseguiu nas seis primeiras tentativas e acabou dando uma pausa de um ano sem tentar. Quando o casal se propôs a mais uma tentativa, ela conseguiu a tão aguardada gravidez.

Durante a entrevista, Rachel Sheherazade fez algumas perguntas para saber se o casal está sintonizado com a vinda do bebê, e eles deram alguns spoilers. O primeiro questionamento da apresentadora foi em relação ao nome da criança, que já está decidido: se for menina, Graciele escolhe, se for menino, é o Zezé.

O casal ainda se mostrou entrosado e dividido nas tarefas para cuidar do filho, mas há um consenso. “O mais importante é dar ao bebê o maior amor do mundo, que é de pai e mãe”, falou Zezé Di Camargo.

Assista ao vídeo:

