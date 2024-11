Entenda por que Gottino perdeu peso e não ganhou recompensa do Domingo Record

Missão dada é missão cumprida para o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, que segue firme e forte no desafio do Domingo Record, Desde a estreia do programa comandado por Rachel Sheherazade, ele tem levado a sério a proposta de melhorar o 'shape' e cuidar mais da saúde. Ele alcançou a primeira meta e emagreceu 4kg em sete dias, mas o trabalho não para. Neste domingo (8), o jornalista vai subir na balança novamente e medir seus resultados. Confira como foi a rotina do apresentador desde a primeira pesagem