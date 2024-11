Manu Bahtidão confessa sofrimento com depressão ao Domingo Record: ‘Pensei que ia parar com a minha carreira’ No programa deste fim de semana (1º), Rachel Sheherazade e Alessandra Scatena encaram desafio circense; veja todos os destaques do programa! Domingo Record|Do R7 29/11/2024 - 17h25 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h48 ) twitter

O Domingo Record acompanhou com exclusividade a gravação do novo DVD da cantora Reprodução/Instagram

O Domingo Record entrevista neste fim de semana (1º), com exclusividade, a rainha do tecnomelody, Manu Bahtidão, que estourou nacionalmente em 2023, ao emplacar o hit Daqui pra sempre. A equipe do programa passou um dia inteiro com a cantora para mostrar ao público um olhar intimista sobre os bastidores da gravação de seu novo DVD, que contou com participações de diversos famosos.

Durante a conversa, Manu abriu o coração e falou sobre os desafios enfrentados em sua trajetória. Aos 38 anos, ela relembrou momentos de dificuldades e superação. “Já fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Foi um momento em que eu pensei que ia parar com minha a carreira”, desabafa a cantora.

Outro ponto marcante da entrevista foi a relação da artista com sua autoimagem e o impacto que isso teve em sua vida. Manu revelou sua antiga compulsão por cirurgias plásticas: “Eu amava fazer cirurgia plástica, mas era emocional. Todo ano eu dizia: “Quero fazer uma lipo”, relembra.

Rachel Sheherazade e Alessandra Scatena em um desafio circense

Ainda no Domingo Record, a apresentadora do programa, Rachel Sheherazade, viaja com Alessandra Scatena até o Recife para enfrentarem juntas um desafio circense. Elas conhecem o luxuoso trailer da família Stevanovich, dona do Circo Americano, uma casa móvel de 48 m² equipada com duas suítes, sala, cozinha americana e muita tecnologia. Em seguida, Bryan, dono do circo, propõe que elas se tornem assistentes de um equilibrista e de um malabarista em uma apresentação para mais de mil pessoas. Será que as duas vão conseguir?

‌



Matheus Ceará e sósias de ídolos da música

No quadro Talk Rua, Matheus Ceará encontra sósias de Roberto Carlos e Elvis Presley. Além disso, o público participa de uma brincadeira clássica que marcou a história da TV brasileira.

O Domingo Record, apresentado por Rachel Scheherazade, vai ao ar a partir das 12h30.