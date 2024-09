Na luta contra a balança, Gottino mostra incentivo dos amigos da academia O apresentador do Balanço Geral vai se pesar novamente no Domingo Record deste final de semana (8) Domingo Record|Do R7 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



Amigos da academia de Gottino incentivam o apresentador no emagrecimento Reprodução/RECORD

Com tentativas frustradas de mudar os hábitos para melhorar a saúde, o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, foi desafiado pelo Domingo Record a participar do quadro Domingo em Forma, para cuidar mais do seu corpo e vencer a luta contra a balança de uma vez por todas. A família do apresentador revelou que ele sempre ‘roubou’ doces do armário durante a madrugada, e isso tirava o seu foco das dietas.

Agora, focado em botar o ‘shape’ e cuidar da sua saúde, Gottino recebe o apoio da família e dos novos amigos da academia para não desistir de alcançar sua meta, que é perder 20kg em três meses.

Nas redes sociais, o apresentador publicou um vídeo na academia no qual é incentivado pelos demais alunos. Na publicação, ele destaca: “Agora pegou, todo mundo [incentivando]”. Seus colegas de treino não param de animar o jornalista e ainda fazem suspense para o programa no fim de semana. “É domingo! Será que você bate seu peso na balança?”, diz um aluno.

Nos comentários, Rachel Sheherazade ainda brincou com o apresentador: “A gente está de olho!”, escreveu. Os fãs do Gottino também agitaram a publicação com incentivos. “Estou torcendo por você”, colocou um seguidor.

Confira a postagem:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.