Aguenta, coração! Sheherazade mostra bastidores do Domingo Record e faz esquenta para o fim de semana (20) Apresentadora compartilhou imagens do último programa e revelou por que o público não pode perder a atração, a partir das 12h30, na tela da emissora Novidades|Do R7 19/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rachel Sheherazade sendo maquiada por Eli Araújo nos bastidores do Domingo Record Divulgação/RECORD

O Domingo Record deste fim de semana (20) vai trazer o puro suco do entretenimento misturado com aquela dose necessária de informação. Sob o comando de Rachel Sheherazade, o programa é um prato cheio para toda a família e vai ter até atração internacional no fim de semana!

Em postagem em suas redes sociais, Sheherazade mostrou trechos de bastidores do último domingo e deixou um recado para os telespectadores se prepararem para o programa deste fim de semana. Nos trechos, é possível ver a equipe em ação. Maquiagem na Rachel, passagens, reportagens e uma completa experiência por trás das câmeras!

Nos comentários, os fãs foram ao delírio e rasgaram elogios. “Como eu posso amar tanto essa moça?”, comentou uma fã. “Você é a maior! Uma estrela! Um brilho! Impecável de linda”, disse outra internauta. “A minha apresentadora arrasa! É bom demais acompanhar ela todo final de semana”, concluiu outro usuário.

Fique ligado na tela da RECORD, pois Vincent Martella comemorou seu 32° aniversário com o Domingo Record, recebendo a equipe da atração diretamente de Los Angeles (EUA). O que será que o eterno ‘Greg’ de Todo Mundo Odeia o Chris aprontou?

‌



E não acaba por aí! O repórter do Domingo Record, Matheus Ceará, levou o Talk Rua até o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) para bater um papo com Fábio Tuma e conhecer as pimentas gourmets! Será que ele se arriscou a experimentar uma das iguarias atômicas?

Confira a postagem de Rachel:

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

‌



Veja sete provas de que o intérprete de Greg em ‘Todo mundo odeia o Chris’ é brasileiro:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Um convidado especial vai comemorar seu aniversário no Domingo Record deste fim de semana (20)! Vincent Martella, o intérprete de Greg, no seriado 'Todo Mundo Odeia o Chris', que vai ao ar na tela da RECORD, completou mais um ano de vida na quarta (16). A equipe do programa foi até Los Angeles, nos Estados Unidos, fazer algumas brasileirices com o artista. Vem descobrir algumas curiosidades e entrar no clima da festa! Reprodução/Instagram