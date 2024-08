‘Ansiedade boa’, comenta Rachel Sheherazade sobre estreia do Domingo Record Recheado de atrações, programa terá desafio com Reinaldo Gottino e entrevistas exclusivas com Davi Brito e Zezé Di Camargo; confira tudo! Novidades|Do R7 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



Rachel Sheherazade será apresentadora do Domingo Record, que tem estreia nesse fim de semana (18) Reprodução/RECORD

Tem atração nova batendo na porta da RECORD! Rachel Sheherazade vai comandar o Domingo Record, a partir deste fim de semana (18), às 12h30. Em conversa com Ticiane Pinheiro, no Hoje em Dia, a apresentadora contou sobre as novidades que prometem agitar o público, como o Domingo em Forma, que acompanha a rotina do âncora Reinaldo Gottino, que terá o desafio de perder peso.

Mas as novidades não param por aí! Logo na estreia, há duas entrevistas bombásticas com quem está dando o que falar em 2024: Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, e o novo milionário do pedaço Davi Brito.

O programa tem todos os ingredientes para ocupar um lugar especial dentro dos lares brasileiros, pois mistura notícias, diversão e curiosidades. “O coração está clamando pela estreia! Estou fazendo uma contagem regressiva, mas é uma ansiedade boa! Coisas maravilhosas vão acontecer”, comentou a apresentadora sobre sua expectativa.

Em seu primeiro episódio, o público vai acompanhar Reinaldo Gottino na luta contra a balança, afinal o “gigante” apresentador do Balanço Geral precisa perder 20kg. “Ele é um cara disciplinado, mas a gente quer mostrar que até para alguém como ele, é um desafio perder peso. Principalmente em um país onde mais da metade da população está em situação de sobrepeso. E não é pela estética! É pela saúde”, reforçou a apresentadora sobre o objetivo do quadro.

A atração ainda traz o retorno de Sheherazade para as reportagens de rua e, claro, que vai ter furo! Zezé Di Camargo e sua esposa, Graciele Lacerda, falam sobre a gestação. “Eles conversaram sobre as dificuldades de engravidar, já que o Zezé havia feito uma vasectomia. O cantor ainda relembra os momentos mais incríveis da carreira, e temos um quadro que a gente vai testar a memória dele”, adiantou.

Rachel foi até Salvador (BA) para conversar com o influenciador Davi Brito, que foi de motorista de aplicativo a milionário. “A gente testou a popularidade do Davi nas ruas, e olha... Por onde ele passa, o povo fica em polvorosa! Ele é super querido, dedica o tempo dele para os fãs! Acompanhamos o dia inteiro do Davi. Ele também falou sobre algumas polêmicas, mas eu não vou dar spoiler não”, concluiu Sheherazade.

Prepare-se! Rachel Sheherazade está chegando com o Domingo Record, no próximo domingo (18), às 12h30, na tela da RECORD.