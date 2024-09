Antes e depois! Veja a transformação da mãe do Vaqueirinho compositor Ruan Vitor teve uma surpresa e tanto no palco do Domingo Record; saiba mais! Novidades|Do R7 04/09/2024 - 10h18 (Atualizado em 04/09/2024 - 10h18 ) ‌



Veja a transformação de Vitória, mãe do Vaqueirinho Reprodução/RECORD

Transformação no visual? Temos no Domingo Record! Após fazer o público tirar o lencinho da gaveta com a história emocionante de Ruan Vitor, o Vaqueirinho, de apenas 8 anos, que viralizou na internet e ganhou uma legião de fãs pelo Brasil, o programa preparou uma surpresa daquelas para o pequeno!

Vaqueirinho sempre sonhou em se tornar conhecido por seu talento com a música e suas composições e no último domingo (1°) realizou mais um desejo: aparecer na TV, durante o programa ao vivo comandado por Rachel Sheherazade.

Com a mãe atravessando dificuldades, Ruan Vitor não tinha brinquedos, mas no palco do programa, o Vaqueirinho participou de uma dinâmica de portas e ganhou muitos, não só para ele, como também para seus irmãos. Na segunda porta, a equipe conseguiu uma parceria e Ruan ganhou R$ 20 mil para ajudar no aluguel de casa, e mais R$ 10 mil dados pelo próprio programa. Contente, o menino afirma que o dinheiro será muito bem gasto: “Quero comprar uma casa para minha mãe”.

O que ele não esperava, é que a última porta pudesse o comover tanto! Vitória [a mãe], sai da terceira porta com uma transformação. Com direito a cabelo, make e muitas roupas lindas, Vitória afirma estar pronta para começar uma vida nova ao lado de seus três filhos.

Muito talentoso, Vaqueirinho canta um trecho da música que fez especialmente para sua mãe. Quanta emoção!

Confira na íntegra:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar às 12h30, na tela da RECORD.