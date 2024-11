Capoeira, berimbau e samba: Vincent Martella se joga na cultura brasileira Ator comemorou o aniversário em grande estilo e na companhia da equipe do Domingo Record Novidades|Do R7 22/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Intérprete de Greg se joga no samba e aprende alguns passos Reprodução/RECORD

O Domingo Record foi até Los Angeles, nos Estados Unidos, onde mora Vincent Martella, intérprete de Greg, na série Todo Mundo Odeia o Chris, e proporcionou uma experiência tipicamente brasileira ao ator, que aprendeu movimentos de capoeira, arriscou seus primeiros passos no samba e até tocou berimbau.

Cada dia mais brasileiro e conhecendo a cultura do país onde ele mesmo diz ser famoso, Vincent Martella assistiu a um vídeo de um fã do seriado Todo Mundo Odeia o Chris que tatuou o rosto de Greg em seu corpo. O homem contou que se identifica com o personagem, e sua esposa também confessou gostar da série e assistir com seus filhos.

Vincent se admirou com o carinho do fã e disse: “Obrigado por gostar do meu trabalho e eu aprecio o quanto isso significa para você e sua família”. O ator também comentou sobre o fato do seriado ser transmitido por gerações. “Uma das coisas que eu gosto da série é que as pessoas assistem, passam para os seus filhos e eles crescem com isso”, contou.

Para ser recíproco com todo o carinho dos brasileiros, Vincent encarou uma aula de capoeira e ainda aprendeu como tocar berimbau, instrumento base utilizado na arte marcial.

‌



O Amen Santo, mestre capoeirista, foi o responsável por ensinar os movimentos iniciais para o intérprete de Greg, e revelou que se surpreendeu com o resultado: “Ele foi muito bem. Tem talento”.

Vincent confessou que foi difícil fazer alguns movimentos, porque ele precisou de equilíbrio e flexibilidade. “São habilidades que tenho que melhorar”, disse.

‌



Ainda engajado na cultura brasileira, o artista se jogou no samba e ainda curtiu a festa com coxinha, caldo de cana, bolo e brigadeiro.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.