Casal forrozeiro passa por transformação no visual e fica irreconhecível Francisco Samuel e Ticiany Brandão fizeram mudanças no cabelo, no sorriso e no estilo; confira o antes e depois! Novidades|Do R7 01/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 02h00 )

Francisco e Ticiany se surpreendem com transformação no visual Reprodução/RECORD

O Domingo Record foi até Fortaleza (CE) conhecer Francisco Samuel e Ticiany Brandão, que viralizaram nas redes sociais com vídeos dançando forró. O casal forrozeiro, que esbanja talento e alegria, passou por uma mudança no visual após aceitar o convite do programa.

No programa, eles revelaram que se conheceram no forró, quando Francisco se gabou para Ticiany, dizendo que sabia dançar melhor do que qualquer outro pretendente da mulher. Eles também contaram como aconteceu a primeira paquera e o beijo. Assim que começaram a dançar, Samuel disse que não teve ‘conversinha’, e eles foram direto ao ponto e se beijaram.

Há sete anos juntos, Ticiany disse que o segredo para um relacionamento duradouro é confiar no outro. “Temos que acreditar e encarar tudo de frente, porque hoje existe muito preconceito. Seja com o jeito que nos vestimos ou dançamos”, desabafou.

Por falar em estilo, quando questionados sobre o que mudar no parceiro, o casal ativou o modo ‘sincerão’ e contou o que queria na transformação. Ticiany contou que faria outro corte de cabelo em Francisco, deixaria os dentes bem brancos e uma limpeza de pele.

‌



O forrozeiro, por sua vez, disse que mudaria o cabelo da companheira e trataria os dentes dela. Ele ainda falou que também transformaria o estilo das roupas dela.

Após as transformações, o casal forrozeiro se reencontrou no palco do Domingo Record no CTN (Centro de Tradições Nordestinas) e se impressionaram com as mudanças do outro. Trocaram diversos elogios e, claro, arrastaram o pé dançando forró.

‌



Assista ao vídeo e veja o antes e depois do casal!

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.