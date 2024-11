Conheça o casal forrozeiro que vai passar por transformação no Domingo Record Com quase 800 mil seguidores nas redes sociais e milhares de interações, Samuel e Ticiany levantam o público com passos de dança; confira! Novidades|Do R7 25/10/2024 - 12h36 (Atualizado em 25/10/2024 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Samuel e Ticiany, o casal forrozeiro, participam do Domingo Record neste fim de semana (27) Reprodução/Instagram

E no forró, você se garante? Samuel e Ticiany, sim! Neste fim de semana (27), o casal forrozeiro que conquistou a internet e acumula milhões de interações com o público em uma rede social vai passar por uma transformação no Domingo Record.

A equipe do programa foi até o Ceará para conhecer o casal e propor uma mudança no visual deles, que aceitaram. Nas redes sociais, o casal criou um suspense entre os fãs sobre a nova aparência, que será revelada somente no programa.

Bombados na internet, Samuel e Ticiany além de mostrarem muito talento na dança, também dão dicas de como fazer os passos no forró.

Fique ligado no Domingo Record deste final de semana (27), às 12h30, na tela da RECORD.

Veja também os bastidores do programa:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quando o assunto é diversão, Rachel Sheherazade e a equipe do Domingo Record dão aula! No 'Talk Rua', Matheus Ceará agitou todas no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) com o 'Rei das Pimentas', Fábio Tuma. Depois da degustação das iguarias "nucleares" teve até pausa para foto!