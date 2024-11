De lobo-marinho a rinoceronte: Sheherazade e Juju Salimeni vivem aventuras no mundo animal Ao lado da influenciadora apaixonada por bichos, a apresentadora do Domingo Record superou o medo e encarou o desafio de tratar bichos; confira! Novidades|Do R7 15/10/2024 - 12h53 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rachel Sheherazade e Juju Salimeni passam o dia cumprindo desafios no mundo animal Reprodução/RECORD

Apresentadora aventureira! Rachel Sheherazade foi desafiada pelo Domingo Record a virar tratadora de animais por um dia, no Animália Park, em Cotia (SP). Para a missão, ela chamou a influenciadora Juju Salimeni, que colocou em prática toda a sua coragem para lidar com animais de grande porte e insetos.

Ao contrário da companheira de aventura, Rachel contou que não é nada corajosa. “Não sei se estou preparada para o desafio. Tenho medo de alguns bichos”, disse a apresentadora. Por outro lado, Juju Salimeni confessou que não tem problema algum em encarar os desafios. “Sempre fui considerada uma pessoa muito corajosa. Gosto muito de tudo que envolve animais”, revelou.

A primeira missão da dupla foi avaliar a saúde de um lobo-marinho. Com a ajuda de um dos especialistas, Rachel e Juju escutaram o coração do animal, e também simularam como seria tirar um raio-x.

No segundo desafio, elas tiveram que dar um banho e escovar um rinoceronte, que pesa aproximadamente duas toneladas. Em um acordo das duas, a apresentadora deu banho no animal, e a influenciadora escovou. Elas ainda tiveram a oportunidade de alimentar o bicho com uma cenoura.

‌



Em seguida, sem descanso, Sheherazade e Juju Salimeni foram conhecer o espaço dos Lêmures e os alimentaram. Como conhecedora do cinema, a influenciadora logo lembrou do filme Madagascar, onde um dos personagens, o Rei Julien, representa a espécia do animal. “Eu me remexo muito”, cantou relembrando do bordão do desenho.

No outro desafio, ainda mais pesado, a dupla precisou recolher as fezes dos hipopótamos do parque. O especialista que auxiliou as mulheres ainda brincou: “Para relembrar a época de A Fazenda”. Na sequência, elas também alimentaram os animais e partiram para o fim da aventura dando comida para os gorilas.

‌



Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.