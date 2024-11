Direto da 25 de março! Casal chinês que viralizou revela o segredo do sucesso Paulo China e Lulu participaram do ‘Talk Rua’ do Domingo Record e provaram por que tem tantos fãs nas redes sociais Novidades|Do R7 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça casal de empresários chineses que viralizaram nas redes sociais Reprodução/Instagram

Dando um show de carisma, o Talk Rua do Domingo Record mostrou o dia a dia do casal chinês que viralizou nas redes sociais. Matheus Ceará foi até a Rua 25 de Março, em São Paulo (SP), para bater um papo com os empresários Lulu e Paulo China, que fazem vídeos divertidos sobre os produtos que comercializam em uma loja.

Para criar conteúdo para as redes, o casal ainda conta com a ajuda do ‘braço direito’, a vendedora Isabela, também conhecida como ‘Brigadeirona’. A funcionária é responsável por planejar e executar os vídeos, e, trabalha no RH e no Administrativo da empresa de Paulo.

Paulo contou para a equipe do Domingo Record que seu pai decidiu se mudar para o Brasil e agora ele já tem comércios pelo país. Sobre o casamento de sucesso, ele brincou : “Só encontrei ela na China, com dois dias, já casei”.

China também mostrou que a familia cresceu e ele não perde tempo, quando questionado se já tinha filhos com a sua esposa. “Lógico! Já tenho dois, aqui o negócio é rápido”.

‌



No decorrer da entrevista, Matheus Ceará falou sobre os produtos que o casal vende e foram enfáticos sobre o fato de não ter desconto na loja. “Não tem desconto, safado!”, brincou a mulher.

Matheus Ceará também falou das esquetes dos empresários, e citou uma onde Paulo e Lulu imitam a Patrulha do Consumidor. No vídeo, o China faz o papel de Celso Russomanno, sua esposa é a cliente, enquanto Brigadeirona é a vendedora. “Eu estou com Lulu, e ela alegou que comprou mercadoria sem garantia. Conforme a lei do consumidor, você não pode vender sem garantia”, brinca o homem no trecho.

‌



Ao final do bate-papo, Matheus Ceará introduziu Paulo ao ‘dicionário cearense’, falando de dialetos regionais e comparando as expressões do estado com sinônimos chineses. “Você sabe o que é ‘cabra da peste’? É um homem bem macho mesmo, é um cabra arretado”, explicou o comediante. O China respondeu e ainda apresentou a versão chinesa do termo e ainda fez uma brincadeira. “É zhen nánrén! Então um cabra macho, é o Jackie Chan?”.

Assista ao vídeo:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record vai ao ar todos os finais de semana, às 12h30, na tela da RECORD.

E veja mais! Saiba como preparar uma coxinha campeã:

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O 'Rei da Coxinha' passou pelo Domingo Record e entregou tudo o que um salgado perfeito deve ter! O programa que agita os finais de semana da RECORD trouxe o especialista em salgados e dono do recorde de maior coxinha do mundo para explicar o que é fundamental para fazer algo tão delicioso