Documentário 'Gugu, Simples Assim' será exibido na íntegra no Domingo Record deste final de semana (24) Produção marca os cinco anos da morte do apresentador e traz depoimentos inéditos de familiares sobre os últimos momentos dele Novidades|Do R7 21/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 17h10 )

"Gugu, Simples Assim" relembra histórias marcantes da careira do apresentador Divulgação/RECORD

Lançado no PlayPlus nesta semana, o documentário “Gugu, Simples Assim” marca os cinco anos da morte do apresentador que conquistou os brasileiros, tornando-se um dos maiores nomes da televisão do país. A produção, que revisita os principais momentos da vida e da carreira de Gugu Liberato, estreia também na TV, neste final de semana (24) no Domingo Record, a partir das 12h30.

O documentário, que será exibido na íntegra durante o programa, traz depoimentos de profissionais que trabalharam com apresentador, como o diretor Homero Salles; ou que acompanharam sua trajetória, como Boni, que, durante décadas, foi um executivo poderoso da Globo.

Outros entrevistados são a assessora pessoal Esther Rocha; o motorista Nilton Moura; o empresário Gustavo Coimbra, o produtor Walter Wanderley; e o maquiador Eduardo Sacchiero, profissionais que se tornaram amigos fiéis de Gugu e ajudam a contar sua trajetória de sucesso, desde o início da carreira no SBT até os últimos dez anos na RECORD.

“Gugu, Simples Assim” relembra histórias marcantes da careira do apresentador, como a polêmica falsa entrevista com supostos membros do PCC, que o levou às páginas policiais, e o célebre pedido de Silvio Santos para que a Roberto Marinho liberasse o comunicador do contrato que ele havia assinado com a Globo.

‌



Boni explica o episódio e dá detalhes da negociação e do posterior cancelamento do compromisso: “Em 1988, nós decidimos que o Gugu podia vir para TV Globo, porque ele tinha um padrão que podia ser alterado sem mexer na característica dele. Então nós contratamos o Gugu. Fui eu que contratei ele”.

O documentário também traz entrevistas com familiares e amigos, que contam histórias da vida pessoal e revelam detalhes dos últimos momentos antes do acidente doméstico que o vitimou, em novembro de 2019. Depoimentos que mostram o lado afetuoso e menos conhecido do apresentador que fazia questão de ser discreto com sua vida pessoal.

‌



Os três filhos de Gugu Liberato, João Augusto, Sofia e Marina se reúnem em Orlando (EUA) para relembrar histórias do pai, em uma conversa exclusiva. Eles contam curiosidades, falam da maneira afetuosa com a qual o apresentador os criou e revelam detalhes do encontro com Gugu pouco antes do acidente. “A última conversa que tive com ele foi quando ele chegou na casa. Sempre gostou de dar ‘oi’ para nós. Ele ia em todos os quartos e a gente se encontrou na sala”, diz João. “Ele chegou lá, abraçou a gente e eu falei: ‘Pai, que bom que você chegou de viagem’”, lembra Sofia. E Marina fez uma declaração amorosa ao vê-lo chegar em casa: “Ah pai, te amo. Saudades’”.

Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam Di Matteo, após um longo período sem dar entrevistas, também dá seu depoimento no documentário: “Não consegui muito apoiar meus filhos”, revela a médica. “Estava parecendo uma barata tonta, eu não dormia já há muitos dias. Acho que não pude ajudá-los tanto e sinto muito por isso”.

‌



A produção encontra ainda a mãe de Gugu, Maria do Céu, de 95 anos, que fala dos últimos momentos do filho, que pareciam, segundo ela, premonitórios. “Aquele dia [da viagem] ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar assim tanto tempo... Daí ele me beijou e, quando foi abrir a porta pra sair, eu o chamei e dei um beijo nele”, lembra, emocionada. E completa: “Parece que eu estava adivinhando, e ele também. Era uma coisa, assim, que ele estava falando pra nós: ‘Eu não vou voltar’”.

O documentário entrevista também personalidades que, de alguma forma, estiveram presentes na trajetória de Gugu. Nomes como Adriane Galisteu, Raul Gil, Roberta Miranda, Ana Hickmann, Tom Cavalcante, Luiz Bacci, Mara Maravilha, Flavio Ricco, Sônia Abrão, Simony e Comandante Hamilton, falam sobre momentos importantes que tiveram ao lado do apresentador.

Além de uma homenagem à memória de Gugu, o documentário busca entender a essência de um homem que, com carisma e talento, deixou um grande legado na história da TV e na vida de milhões de brasileiros.

“Gugu, Simples Assim” tem direção de Bruno Lima; produção de Mariana Soares; roteiro de Alfredo Feierabend; edição executiva Pedro Veloso; pós-produção Yoshio Tanaka e Raquel Cavalcante; chefe de redação Patricia Rodrigues; direção editorial e projetos especiais de Thiago Contreira; e produção executiva de Antonio Guerreiro.

O documentário vai ao ar no Domingo Record deste final de semana (24), a partir das 12h30, e também está disponível no PlayPlus.

