Documentário sobre Senna, de Roberto Cabrini, vai ao ar no Domingo Record "Eu tinha certeza de que ele sairia do carro", lembra Galvão Bueno em entrevista ao jornalista Novidades|Do R7 07/12/2024 - 14h07 (Atualizado em 07/12/2024 - 14h07 )

Roberto Cabrini visitou os últimos lugares por onde Senna passou pouco antes de morrer Divulgação/RECORD

O Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, faz uma homenagem para um dos maiores ídolos do Brasil. O documentário Senna 30 Anos: o Dia que Ainda Não Terminou, produzido por Roberto Cabrini e exclusivo do PlayPlus, será exibido na íntegra durante a atração. A produção traz entrevistas exclusivas com personalidades, como Galvão Bueno e Adriane Galisteu, que contam histórias com o piloto e detalham os acontecimentos do acidente fatal que comoveu o Brasil e o mundo.

Cabrini, jornalista que acompanhou de perto a carreira de Senna e que foi o primeiro anunciar que ele não sobrevivera ao impacto, apresenta no documentário uma das mais completas produções já realizadas sobre os dias que antecederam o trágico acidente, com depoimentos marcantes.

Roberto Cabrini entrevistou Galvão Bueno, que acreditava que o piloto sairia vivo do acidente Divulgação/RECORD

O narrador Galvão Bueno se emociona ao lembrar o momento do acidente e a comoção nacional diante da notícia de que o piloto não resistira. “Senna morreu no sofá da casa das pessoas que estavam assistindo à corrida”, avalia ele. O narrador completa: “É sempre muito difícil ver isso. Mexe muito comigo. Mas eu juro que eu tinha certeza de que ele sairia do carro”.

O depoimento da ex-namorada Adriane Galisteu mostra a determinação de Senna em disputar o GP de San Marino: “Falei para ele não correr. No domingo de manhã, foi a primeira vez que eu bati nessa tecla e ele brigou comigo ao telefone. Falou: ‘Como assim? Não vou correr?’ Ficou bravo. Como é que eu tive a ousadia de falar para ele não correr?”.

Cabrini volta aos locais que Senna visitou nos dias que antecederam o acidente, entrevista os personagens que conversaram com o piloto e foram testemunha do que ele pensava após os acidentes de Rubens Barrichello, na sexta-feira que antecedeu a última corrida de Senna, e a batida fatal de Roland Ratzenberger, no sábado.

Cabrini resgata os principais momentos vividos por Senna às vésperas da corrida que encerrou sua carreira, no Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994. O jornalista jamais parou de apurar os fatos relacionados ao acidente fatal. Uma investigação de 30 anos que, agora, chega a seu ponto máximo.

Senna 30 anos: O Dia que Ainda Não Terminou será exibido no Domingo Record, na íntegra, a partir das 12h30. A apresentação é de Rachel Sheherazade.