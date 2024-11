Em forma: Reinaldo Gottino se joga em treinos de ‘acqua float’ e ‘bike indoor’ Apresentador do Balanço Geral encarou diversos desafios fitness que vão deixar o público cansado só de olhar; veja tudo no Domingo Record deste fim de semana (20) Novidades|Do R7 19/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h00 ) twitter

Reinaldo Gottino encara aula de acqua float Divulgação/RECORD

Prova de fogo para Reinaldo Gottino na sua missão de perder peso e ganhar mais qualidade de vida recebida do Domingo Record! Na época em que aceitou o desafio, o apresentador do Balanço Geral estava com 126 quilos. Após dois meses do projeto de emagrecimento, ele eliminou 12kg. Mas, para alcançar a meta, ainda faltam oito.

Para isso, o jornalista não tem medido esforços. Durante a semana, ele encarou atividades físicas diferentes e inusitadas, como o acqua float, modalidade onde as aulas são realizadas em uma prancha que flutua na piscina, além de ‘bike indoor’. Mas ele não foi sozinho! Gottino contou com a companhia da cantora Ana Clara, que conseguiu eliminar 20kg, e o influenciador Guipa, que na adolescência sofreu com a obesidade.

Na aula com as bicicletas, ele esteve ao lado de Ana Clara, que não deixou barato e fez o apresentador suar até encharcar a camiseta.

Em uma publicação colaborativa entre eles, a dupla mostrou os bastidores do encontro fitness regado a muita animação e pedaladas. O apresentador aproveitou para comentar: “Que dia incrível!”, sobre os exercícios que fez ao lado da cantora.

‌



Os fãs do apresentador e da Ana Clara também agitaram os comentários da publicação. “A energia de vocês é contagiante”, disse uma internauta. “Estou ansiosa para assistir”, escreveu outra fã sobre a expectativa para o programa do Domingo Record deste fim de semana (20).

Confira a postagem:

Fique ligado no Domingo Record deste final de semana (20), às 12h30, na tela da RECORD.