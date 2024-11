Domingo Record entrevista Iris Alves, companheira de Maísa no Programa Raul Gil dos anos 2000 Neste fim de semana (27), o público acompanha pesagem de coxinha gigante e a mudança no visual de casal que faz sucesso na internet Novidades|Do R7 25/10/2024 - 16h13 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iris Alves e Maísa divertiam Raul Gil nos palcos Divulgação/RECORD

Sob o comando de Rachel Sheherazade, o Domingo Record deste final de semana (27) vai mostrar a cobertura completa do segundo turno das eleições municipais pelo Brasil, e também traz um bate-papo exclusivo da repórter Lorena Coutinho com Iris Alves que, ao lado de Maísa, enlouquecia o apresentador Raul Gil dançando, contando piadas e divertindo todo mundo no começo dos anos 2000, na RECORD.

Após brilharem juntas nos palcos, elas seguiram caminhos diferentes na carreira. Após 20 anos, enquanto Maísa virou uma das mais famosas atrizes do país, Iris vai contar o que faz hoje em dia, como está, se sente falta das câmeras e como ficou sua amizade com a ex-colega de palco que ficou famosa.

Talk Rua com Matheus Ceará

No quadro Talk Rua, Matheus Ceará foi às ruas de Guarulhos (SP) para mostrar o garoto que ficou conhecido como “Mini Cristiano Araújo”. Ele já gravou muitas composições de músicas famosas, dentre elas, o hit Ausência, sucesso na voz de Marília Mendonça.

A atração também tem uma participação especial do ‘Rei da Coxinha’.

‌



Água na boca

E por falar em coxinha, Rachel Sheherazade e Matheus Ceará vão pesar, ao vivo, no palco, uma coxinha gigante. Há boatos que ela pode ultrapassar os 100 kg. Será que teremos um novo recorde no Brasil?

Mudança no visual

O casal Francisco e Ticiany está conquistando a internet dançando forró e suas publicações possuem milhões de acessos nas redes sociais. O Domingo Record foi até o Ceará fazer uma proposta aos dois: passar cinco dias com especialistas para mudar radicalmente o visual, com a condição de que eles só se veriam após as mudanças.

‌



O desafio foi aceito! O resultado ficou impressionante e o encontro do casal, depois dos procedimentos, foi emocionante.

O Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, é exibido a partir das 12h30.

Confira o que rola por trás das câmeras do Domingo Record:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quando o assunto é diversão, Rachel Sheherazade e a equipe do Domingo Record dão aula! No 'Talk Rua', Matheus Ceará agitou todas no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) com o 'Rei das Pimentas', Fábio Tuma. Depois da degustação das iguarias "nucleares" teve até pausa para foto!