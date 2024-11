Domingo Record mostra como estão as mansões abandonadas de Hebe Camargo e Agnaldo Timóteo Programa deste fim de semana (10) realiza sonho da Dona Varda, de 92 anos, que está bombando nas redes sociais Novidades|Do R7 08/11/2024 - 19h11 (Atualizado em 09/11/2024 - 12h10 ) twitter

O Domingo Record mostra o estado das mansões de Hebe Camargo e Agnaldo Timóteo Divulgação/RECORD

O Domingo Record deste final de semana (10) vai mostrar as mansões famosas que estão abandonadas e que foram residências de Hebe Camargo e Agnaldo Timóteo, quando eram vivos. A atração também realiza o sonho de uma senhora carismática de 92 anos que virou celebridade na internet e exibe mais uma edição do irreverente Talk Rua, com Matheus Ceará.

Não é novidade que celebridades possuem mansões que valem milhões de reais e que acabam virando motivo de grandes batalhas judiciais, ficando abandonadas após a morte do proprietário.

A repórter Livia Zuccaro foi conferir de perto como estão as mansões abandonadas da apresentadora Hebe Camargo, falecida em 2012, em São Paulo, e do cantor Agnaldo Timóteo, finado em 2021, no Rio de Janeiro, e mostrar o real estado em que os imóveis estão atualmente.

Sonho realizado!

Na cidade de Caetanos, na Bahia, o repórter Ricky Teixeira foi conhecer uma celebridade da internet: a Dona Varda! Com mais de 10 milhões de visualizações e 1,9 milhão de seguidores nas redes sociais, a senhora de 92 anos faz sucesso com suas publicações.

Super ativa, Dona Varda vai à academia, joga futebol, sobe em árvores, cuida dos animais, dirige e até anda a cavalo. Mas ela tem um sonho que nunca foi realizado: o de ver o mar. Então, o Domingo Record vai tornar esse desejo de Dona Varda possível! Com certeza, será muito emocionante!

Talk Rua

Nesta semana, Matheus Ceará recebeu Lucilene Mendes, conhecida como Luelma, cover da cantora Joelma. Também participaram da atração o mágico Gabriel Kensabe, o humorista e imitador Gabriel Fanart, que com a participação do público nas ruas, acabaram se divertindo e realizando muitas brincadeiras com a galera!

O Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, será exibido a partir das 12h neste final de semana (10).

